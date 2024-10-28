İsrail Güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine dün düzenlediği operasyonlar sonucunda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bölgedeki baskınların sürdüğü bildirildi.

Baskınlar Sonrası Durum

Baskınlar sırasında Filistinli ailelerin evlerinin zarar gördüğü ve gözaltına alınan kişilerin, ailelerinin tehditlere maruz kaldığı ifade edildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısının 11 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

Ağır Sonuçlar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın, gözaltı ve saldırıları artırdı. Bu süre zarfında, 166'sı çocuk olmak üzere toplamda 763 Filistinli hayatını kaybetti.