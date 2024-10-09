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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Akaba kasabasındaki kuşatma sırasında 37 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermilerle öldürdü.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 05:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 05:45
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Akaba kasabası'nda bir evde kuşatma gerçekleştirdi. Bu olay sırasında, 37 yaşındaki Abdurrauf Racih Hâmid el-Mısri adlı bir Filistinli, gerçek mermilerle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel birimlerin, Akaba kasabasına girmesiyle başlayan operasyon, bölgedeki güvenlik durumununu daha da gerginleştirdi. Olay yerindeki ilk müdahale ekipleri, evde bir yaralı tespit ettiklerini bildirdi.

Yaralı Kişinin Durumu

Kızılay yetkilileri, kuşatma sırasında yaralanan kişinin gözaltına alındığını ve daha sonra evden çekildiğini ifade etti. Ancak, yaralı kişinin hastaneye kaldırılması sırasında hayatını kaybettiği bilgisi geldi.

Askeri Takviyeler Gönderildi

İsrail ordusu, operasyonun büyüklüğünü artırarak, Akaba kasabasına ek askeri birlikler yolladı. Önceki gün yapılan bir saldırıda ise, kasabada yer alan bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğu bildirildi.

Bu tür olaylar, Batı Şeria'daki gerilimlerin sürmesine neden oluyor ve bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

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