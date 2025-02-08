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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında çok sayıda Filistinli genci gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:18
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu Düzenledi

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda onlarca Filistinli genci gözaltına aldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, gece saatlerinde Azzun köyüne düzenlenen baskında, çok sayıda evde arama yapıldı ve içindekiler tahrip edildi.

Baskınlar ve Gözaltılar

Baskınlar sırasında İsrail ordusu, Kalkilya kentinin doğusundaki Azzun köyünde birçok genci gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin kelepçelenmiş Filistinli gençleri askeri araçlara doğru götürdüğü görülüyor.

Ayrıca, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ilinin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda da benzer bir baskın düzenlendiği, çok sayıda evin kapılarının zorla açıldığı ve ev sakinlerinin dışarı çıkarıldığı belirtildi.

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