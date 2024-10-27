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İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Öldürdü: Araçla Ezme İddiası

İsrail polisinin iddiasına göre, Batı Şeria'da bir Filistinli araçla ezme girişiminde bulundu. Kudüs Valiliği'nin açıklamaları da olayın detaylarını içeriyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:33
İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Öldürdü: Araçla Ezme İddiası

İsrail Güçleri Araçla Ezme Girişiminde Bulunduğu İddiasıyla Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'da bir Filistinliyi, araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiası ile öldürdü. İsrail polisinin açıklamasına göre, 437 numaralı güzergahta Hızma beldesi yakınlarında, "Filistinli bir aracın askerlerin üzerinden geçmeye çalıştığı" yönünde bir ihbar alındığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

Olaydan sonra herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sürücünün olay yerinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca, olayın ardından Hızma'dan Anta'ya giden 437 numaralı yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden Açıklama

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndan Sami el-Amudi'nin, saldırı iddiası ile İsrail askerleri tarafından açılan ateşle hayatını kaybettiğini duyurdu. Valilik, İsrail güçlerinin Amudi'nin evine de baskın düzenlediğini kaydetti.

Tel Aviv'deki Olay

Bugün ayrıca, Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı ve bu olayda en az 6'sı ağır, 35 kişiyi yaraladığı bildirildi. Kamyon şoförünün, bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

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