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İsrail Güçleri, Cenin'de 2 Filistinliyi Daha Öldürdü

İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarına devam ederek 2 Filistinliyi daha öldürdü. Bölgedeki gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:41
İsrail Güçleri, Cenin'de 2 Filistinliyi Daha Öldürdü

İsrail Güçleri, Cenin'de 2 Filistinliyi Daha Öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail ordusunun 3 gün boyunca sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenin bölgesindeki saldırılarının devam ettiği ifade edildi.

Cenin'deki Saldırılar

İsrail askerlerinin Cenin’in Burkin beldesinde açtığı ateş sonucunda 30 yaşındaki Kuteybe Şelabi ve 25 yaşındaki Muhammed Nazal hayatını kaybetti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şelabi ve Nazal için taziye mesajı yayımladı.

İddialar ve Tehditler

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Şelabi ve Nazal’ın birkaç gün önce gerçekleşen 3 İsrail vatandaşının öldüğü saldırının failleri olduğunu iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı açıklamada Filistinlilerin öldürülmesini kabul etti ve saldırıların süreceğinin tehdidini savurdu.

Yerinden Edilme ve Yoğunlaştırılan Saldırılar

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı’ndaki el-Demc ve el-Havaşin bölgelerinde yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik baskılarını artırdığını aktardı. Ayrıca, Cenin’deki saldırıların Kabatiye ve Burkin beldelerine de genişletildiği bildirildi.

Yeni Bilgiler

İsrail ordusunun Cenin’deki saldırıları 21 Ocak’ta başlamıştı. Bu süre zarfında 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 40 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, ordunun su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek bölgede çeşitli kesintilere yol açtığı ve evleri yıktığı kaydedildi.

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