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İsrail Güçleri El Halil'de Bir Filistinli Çocuğu Yaraladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 16 yaşındaki bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 03:34
İsrail Güçleri El Halil'de Bir Filistinli Çocuğu Yaraladı

İsrail Ordusunun El Halil'deki Saldırısı

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil'in güney kesiminde 16 yaşındaki bir çocuğu gerçek mermiyle yaralayarak, ayağından zarar verdiği belirtildi. Kızılay ekipleri, yaralı çocuğa acil tıbbi yardımda bulunarak hastaneye ulaştırdı.

Güvenlik Kaynakları ve Detaylar

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından güvenlik kaynaklarına dayandırılan bir habere göre, El-Kessara Kavşağı'nda konuşlanmış olan İsrail güçleri, çocuk üzerinde ateş açarak yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili daha fazla detay henüz paylaşılmadı.

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