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İsrail güçleri Gazze'de yardım kamyonlarını hedef aldı: 70 Filistinli öldürüldü

Gazze’nin güneyindeki yardım konvoyuna İsrail tarafından yapılan saldırıda 70 kişi yaşamını yitirdi. Filistin yönetimi, yaralıların durumunun ağırlığı sebebiyle ölü sayısının 100’e çıkabileceğini duyurdu. İsrail askeri sözcüsü ise saldırı hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:30
İsrail güçleri Gazze'de yardım kamyonlarını hedef aldı: 70 Filistinli öldürüldü

İsrail’in Gazze’nin güneyindeki yardım araçlarına saldırması sonucunda 50 kişi hayatını kaybetti. Bu bilgiyi Kemal Advan Hastanesi’nden bir yetkili Reuters’a verdi. El Cezire televizyonu ise İsrail’in gıda yardımı almak için sırada duran sivilleri hedef aldığını ve 77 kişinin ölümüne, 250 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Gazze’nin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınlarında İsrail’in düzenlediği saldırıda 70 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, yaralıların durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının 100’ü geçebileceğini açıkladı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, saldırıyla ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını iddia etti. Ancak yerel medyaya göre, bu sabahın erken saatlerinde İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Nablus şehri yakınlarında bir Filistinliyi vurarak öldürdü. İsrail güçleri, Nablus’un doğusunda bulunan Beit Furik köyüne saldırdı ve Filistinlilerle çarpıştı.

Wafa haber ajansı, baskına uğrayan genç bir erkeğin karnına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı ise 7 Ekim’den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki işgal altındaki topraklarda İsrail askerlerinin ateş açmasıyla en az 411 Filistinlinin öldüğünü, 4 bin 600’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

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