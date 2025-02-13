İsrail Güçleri Gazze'deki Universiteyi Yıkıma Uğrattı: Irkçı Sloganlar Dikkat Çekiyor

İsrail Güçleri Gazze'deki Üniversiteyi Yıkıma Uğrattı

Muhammed Macid - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan bir üniversite binasında önemli hasara yol açtı ve bu alana ırkçı sloganlar yazdı. Filistin El-Ezher Üniversitesi Kral 2. Hasan Çevre ve Tarım Bilimleri Fakültesi'nde yaşanan bu olay, bölgedeki genel yıkımın bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Irkçı Sloganlar ve Boş Mühimmat Kalıntıları

Gazze'deki El-Muğraka bölgesinde yer alan üniversitenin duvarlarına, "Ben yıkmak için buradayım" ifadesi başta olmak üzere, İbranice ırkçı ifadeler yazıldığı görüldü. AA, üniversite binasına yönelik bombalama ve yıkımın etkilerini de görüntüleme fırsatı buldu. Binanın içini ve dışını saran molozlar, kitaplar ve belgelerin yanı sıra İsrail askerlerine ait boş mühimmat kalıntılarıyla doldu.

Netzarim Koridoru'nda Yaşanan Büyük Yıkım

İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nde bulunan Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilmesi, 15 aydan fazla süren saldırıların sonucunda geniş bir yıkımın boyutunu açığa çıkardı. El-Muğrika, en-Nusayrat, el-Cuhar ed-Dik ve ez-Zeytun Mahalleleri gibi araştırma bölgeleri, yoğun bombardıman altında büyük zarar gördü.

Filistinlilerin Dönüş Süreci

9 Şubat'ta Hamas ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Netzarim Koridoru'nda kalan büyük yıkımın ardından geri dönen Filistinliler, geri döndüklerinde yerle bir olmuş evleri ve tarım arazilerini gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Bölgedeki yıkımın boyutu, binlerce Filistinli için derin bir hüzün kaynağı oldu.

Bölgeye Dönüş ve Yıkımın Boyutu

27 Ocak'ta Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki evlerini kontrol etmek için gelen Filistinliler, heftane gelen molozlar ve yıkım manzarasıyla karşılaşarak derin bir üzüntü yaşadı. Bu durum, devam eden çatışmaların etkilerini gözler önüne serdi.