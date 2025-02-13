DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

İsrail Güçleri Gazze'deki Universiteyi Yıkıma Uğrattı: Irkçı Sloganlar Dikkat Çekiyor

İsrail askerleri, Gazze'de bir üniversiteyi ırkçı sloganlarla vandalize etti, çevresi mühimmat kalıntıları ile doldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:18
İsrail Güçleri Gazze'deki Universiteyi Yıkıma Uğrattı: Irkçı Sloganlar Dikkat Çekiyor

İsrail Güçleri Gazze'deki Üniversiteyi Yıkıma Uğrattı

Muhammed Macid - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan bir üniversite binasında önemli hasara yol açtı ve bu alana ırkçı sloganlar yazdı. Filistin El-Ezher Üniversitesi Kral 2. Hasan Çevre ve Tarım Bilimleri Fakültesi'nde yaşanan bu olay, bölgedeki genel yıkımın bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Irkçı Sloganlar ve Boş Mühimmat Kalıntıları

Gazze'deki El-Muğraka bölgesinde yer alan üniversitenin duvarlarına, "Ben yıkmak için buradayım" ifadesi başta olmak üzere, İbranice ırkçı ifadeler yazıldığı görüldü. AA, üniversite binasına yönelik bombalama ve yıkımın etkilerini de görüntüleme fırsatı buldu. Binanın içini ve dışını saran molozlar, kitaplar ve belgelerin yanı sıra İsrail askerlerine ait boş mühimmat kalıntılarıyla doldu.

Netzarim Koridoru'nda Yaşanan Büyük Yıkım

İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nde bulunan Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilmesi, 15 aydan fazla süren saldırıların sonucunda geniş bir yıkımın boyutunu açığa çıkardı. El-Muğrika, en-Nusayrat, el-Cuhar ed-Dik ve ez-Zeytun Mahalleleri gibi araştırma bölgeleri, yoğun bombardıman altında büyük zarar gördü.

Filistinlilerin Dönüş Süreci

9 Şubat'ta Hamas ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Netzarim Koridoru'nda kalan büyük yıkımın ardından geri dönen Filistinliler, geri döndüklerinde yerle bir olmuş evleri ve tarım arazilerini gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Bölgedeki yıkımın boyutu, binlerce Filistinli için derin bir hüzün kaynağı oldu.

Bölgeye Dönüş ve Yıkımın Boyutu

27 Ocak'ta Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki evlerini kontrol etmek için gelen Filistinliler, heftane gelen molozlar ve yıkım manzarasıyla karşılaşarak derin bir üzüntü yaşadı. Bu durum, devam eden çatışmaların etkilerini gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki
2
Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu
3
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında
4
NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı
5
Tayvan'da Alışveriş Merkezinde Doğal Gaz Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu
7
MSB, Irak ve Suriye'deki Operasyonlarda 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak