İsrail güçleri Han Yunus'ta BM'ye ait eğitim merkezini vurdu

Ablukaya alınmış Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu, Han Yunus şehrindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve İmar Ajansı (UNRWA) bünyesindeki bir eğitim merkezine saldırdı. Bölge kaynakları, Han Yunus'taki UNRWA eğitim merkezinin, on binlerce insanın barındığı bir sığınak olduğunu ve İsrail ordusunun bunu hedef seçtiğini aktardı.

Saldırı sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. Sosyal medyada, merkezde saldırıdan sonra neler olduğunu gösteren videolar yayınlandı.





EĞİTİM MERKEZİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ

X sosyal medya platformunda açıklama yapan UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı eğitim merkezlerine saldırı düzenlendiğini belirtti. White, "Han Yunus'ta Gazze'de çatışma şiddetleniyor. On binden fazla yerinden edilmiş insanın kaldığı eğitim merkezi kısa süre önce bombalandı, binalar alev aldı. Büyük zarar var. Eğitim merkezine 2 gün süreyle giriş çıkış yasaklandı, insanlar içeride kaldı." dedi. White'ın açıklamasında, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bir bilgi vermemesi ise dikkat çekti.