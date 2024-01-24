İsrail güçleri Han Yunus'ta BM'ye ait eğitim merkezini vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Han Yunus'ta on binlerce sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait bir eğitim merkezini vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. UNRWA Gazze Direktörü, saldırıyı kınayarak, eğitim merkezine giriş çıkışların engellendiğini duyurdu. Saldırıyı kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail güçleri Han Yunus'ta BM'ye ait eğitim merkezini vurdu
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Ablukaya alınmış Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu, Han Yunus şehrindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve İmar Ajansı (UNRWA) bünyesindeki bir eğitim merkezine saldırdı. Bölge kaynakları, Han Yunus'taki UNRWA eğitim merkezinin, on binlerce insanın barındığı bir sığınak olduğunu ve İsrail ordusunun bunu hedef seçtiğini aktardı.

Saldırı sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. Sosyal medyada, merkezde saldırıdan sonra neler olduğunu gösteren videolar yayınlandı.

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EĞİTİM MERKEZİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ

X sosyal medya platformunda açıklama yapan UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı eğitim merkezlerine saldırı düzenlendiğini belirtti. White, "Han Yunus'ta Gazze'de çatışma şiddetleniyor. On binden fazla yerinden edilmiş insanın kaldığı eğitim merkezi kısa süre önce bombalandı, binalar alev aldı. Büyük zarar var. Eğitim merkezine 2 gün süreyle giriş çıkış yasaklandı, insanlar içeride kaldı." dedi. White'ın açıklamasında, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bir bilgi vermemesi ise dikkat çekti.

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