İsrail Güçleri Han Yunus'ta hastaneyi işgal etti: Hastalar ölüme terk ediliyor

İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı saldırıları engellenemiyor. Her gün yeni bir saldırı haberi ile dünya kamuoyunda yer alan İsrail katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Han Yunus'da bulunan hastane İsrail güçleri tarafından işgal edildi.

İsrail askerleri, Han Yunus şehrinde bulunan Nasır hastanesini tamamen işgal ettiklerini Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bakanlık, "Elektrikler tamamen kesildiği için yoğun bakımda 6, çocuk kreşinde 3 hastanın ölüm ihtimalinden endişe ediyoruz" dedi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada, oksijen sıkıntısı çeken dört hastanın yaşamını yitirdiğini bildirdi. "Kompleksin jeneratörleri durdu ve elektrik kesildi," diyen bakanlık, yoğun bakımdaki altı hastanın ve Han Yunus'taki Nasser hastanesinin kreşindeki üç çocuğun durumundan kaygılı olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Kompleksin şu anda tam kontrol altında olduğunu göz önünde bulundurarak, hastaların ve personelin hayatından İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz" dendi.

İSRAİL'İN BASKIN YAPTIĞI NASIR HASTANESİ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 HASTANIN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ne dün İsrail askerleri baskın düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede yakıt bitmesi nedeniyle jeneratörlerin durduğunu ve elektrik kesintisi yaşandığını söyledi. Kudra, yoğun bakımdaki 5 hastanın oksijen cihazlarının çalışmaması yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, İsrail işgal güçlerinin hastaları ve yakınlarını doğumhane binasına askeri kışla haline getirdikleri binaya eşyalarını almadan götürmeye zorladıklarını ifade etti.

Kudra, hastanede yiyecek, su ve ısınma imkanı olmadan iki kadının doğum yaptığını söyledi. "Hastanede iki kadın zor ve insanlık dışı şartlar altında, yiyecek, su ve ısınma olmadan doğum yaptı." dedi. Daha önce hastanede elektrik kesintisi tehlikesine dikkat çeken ve yoğun bakımdaki 6 kişi ile kuvözdeki 6 bebeğin hayatının risk altında olduğunu vurgulayan Kudra, "Hastanenin tamamen İsrail işgal güçlerinin kontrolü altında kaldığını göz önünde bulundurarak, hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatından İsrail işgal güçlerini sorumlu tutuyoruz." diye konuştu. Kudra, uluslararası kuruluşlardan Nasır Hastanesi'ndeki hastaları ve sağlık çalışanlarını kurtarmak için acil olarak müdahale etmelerini istedi.

Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa'nın ardından ikinci büyük hastane olan Nasır Hastanesi, 25 gündür İsrail güçlerinin ablukası altındaydı. İsrail, 14 Şubat sabahı hastaneye sığınan çok sayıda Filistinliyi silahla tehdit ederek Refah'a göndermiş, sağlık personeli ve gazeteciler dahil pek çok kişiyi de gözaltına almıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hastanede 1500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık çalışanı ve ailelerinden 299 kişi, 273 hareketsiz hasta ve 327 refakatçi, yoğun bakımda 18, kuvözde 3 bebek ve 35 diyaliz hastası olduğunu açıklamıştı.