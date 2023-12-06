İsrail gündeminde o toplantı var: Netanyahu'nun yüzüne karşı öfke kustular!

Herzliya kentinde gerçekleşen toplantıda, yakın zamanda serbest bırakılan bir grup rehine, hala Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin aileleri ve savaş kabinesi üyeleri toplantıya katıldı.

İsrail basını gergin ortamda gerçekleşen konuşmaların sızdırıldığı anlara dair detayları paylaştı. Toplantıda kaos ve bağrışmaların hakim olduğuna vurgu yapan Times of Israel gazetesi, Netanyahu'nun toplantıda ailelerin söylevleri ile ilgilenmek yerine elindeki notlara odaklandığını belirtti. Bu durumun öfkeli aileleri daha da kızdırdığını yazdı.

Alınan kayıtlara göre öfke dolu olan aileler karşılaştıkları bu duruma seslerini yükselterek tepki gösterdi. Toplantının bu atmosferde gerçekleştiği ve yüksek gerginlik yaşandığı anların taraflar arasında yoğun bir anlaşmazlık durumun hakim olduğuna dair belirtiler basında yer aldı.