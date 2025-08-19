İsrail Güvenlik Birimleri: Gazze İşgali Büyük Risk Taşıyor

İsrail Güvenlik Birimleri Gazze İşgalinin Risklerine Dikkat Çekti

İsrail güvenlik birimlerinin Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Gazze'yi işgal etmenin riskleri konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Toplantı ve kaynaklar

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Katz'ın başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanı Zamir'le bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, ikilinin Gazze kentini işgal etme planını onaylamak üzere bir araya geldiği aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu da Katz'ın Zamir ve askeri yetkililerle geniş çaplı bir görüşme yaptığını bildirdi. Haberde, güvenlik birimlerinin toplantıda Gazze'de askeri operasyonları ilerletmenin riskleri konusunda uyardığı vurgulandı.

Güvenlik birimlerinin uyarıları

Güvenlik birimlerinin uyarıları kapsamında, Gazze'de Hamas'ı yenme imkanının kesin olmadığı ifade edildi. Kanal 12'nin aktardığı sözlerde, güvenlik elemanlarının şu değerlendirmelerine yer verildi: "Güvenlik birimleri, Gazze'yi işgal etmenin büyük riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Gazze'de gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği net değil ve Hamas'ı yenme imkanı da kesin değildir. Ayrıca bu adımla kapsamlı bir anlaşmanın olacağı da kesin değil."

İşgal kararı ve uygulama planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Bununla birlikte, basında yer alan haberlere göre işgal planı aşamalı olarak uygulanacak. Önce Gazze kentinde başlayacak saldırıların, daha sonra orta kesimde bulunan ve Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.