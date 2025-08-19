DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

İsrail Güvenlik Birimleri: Gazze İşgali Büyük Risk Taşıyor

İsrail güvenlik birimleri, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e Gazze'yi işgal etmenin belirsiz ve yüksek riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:43
İsrail Güvenlik Birimleri: Gazze İşgali Büyük Risk Taşıyor

İsrail Güvenlik Birimleri Gazze İşgalinin Risklerine Dikkat Çekti

İsrail güvenlik birimlerinin Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Gazze'yi işgal etmenin riskleri konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Toplantı ve kaynaklar

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Katz'ın başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanı Zamir'le bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, ikilinin Gazze kentini işgal etme planını onaylamak üzere bir araya geldiği aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu da Katz'ın Zamir ve askeri yetkililerle geniş çaplı bir görüşme yaptığını bildirdi. Haberde, güvenlik birimlerinin toplantıda Gazze'de askeri operasyonları ilerletmenin riskleri konusunda uyardığı vurgulandı.

Güvenlik birimlerinin uyarıları

Güvenlik birimlerinin uyarıları kapsamında, Gazze'de Hamas'ı yenme imkanının kesin olmadığı ifade edildi. Kanal 12'nin aktardığı sözlerde, güvenlik elemanlarının şu değerlendirmelerine yer verildi: "Güvenlik birimleri, Gazze'yi işgal etmenin büyük riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Gazze'de gelişmelerin ne yönde ilerleyeceği net değil ve Hamas'ı yenme imkanı da kesin değildir. Ayrıca bu adımla kapsamlı bir anlaşmanın olacağı da kesin değil."

İşgal kararı ve uygulama planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Bununla birlikte, basında yer alan haberlere göre işgal planı aşamalı olarak uygulanacak. Önce Gazze kentinde başlayacak saldırıların, daha sonra orta kesimde bulunan ve Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı