İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze ateşkes teklifini değerlendiriyor! Rehine takası yakın...

Netanyahu'nun ofisinden gelen bir kaynak, güvenlik kabinesinin Hamas'ın Gazze için yaptığı ateşkes önerilerini görüşmek üzere perşembe akşamı toplanacağını açıkladı. Kabine toplanmadan önce Netanyahu'nun, ateşkes görüşmelerinde yer alan müzakere ekibiyle danışacağı ifade edildi.

REHİNE TAKASI YAKLAŞIYOR



İsrail istihbarat servisi Mossad daha önce Hamas'ın Gazze için ateşkes önerilerini İsrail'e ilettiğini açıklamıştı. Hamas'ın yanıtının inceleneceği ve arabuluculara yanıt verileceği belirtildi.

İsrail medyası, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın rehine ailelerine yönelik, rehine takası anlaşmasının şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yakın olduğunu vurgulayan açıklamalarını aktardı.



HANIYE'NİN ATEŞKES DİPLOMASİSİ



Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Gazze'deki çatışmalara son verecek bir anlaşmaya varmak için Katarlı ve Mısırlı müzakerecilerle görüştüğü açıklandı. Haniye'nin son gelişmeler hakkında Türk yetkililerle de görüştüğü bildirildi.

Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri gibi arabulucu ülkeler, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara son vermek için taraflar arasında görüşmeler gerçekleştiriyor.

