İsrail-Hamas arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu

İsrail ile Hamas arasında yeni bir ateşkes anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Çeşitli kaynaklardan alınan ilk bilgiye göre Netanyahu'nun ateşkese izin verdiği duyurusu yapıldı. Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Hamas'ın 3 aşamalı esir takasını içeren ateşkesi onayladığını açıkladı.

İsrail-Hamas arasında ateşkes ilan edildiği duyuruldu
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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, rehine anlaşması görüşmeleri için İsrail'e gitti. Suriye ise Ortadoğu'da tansiyonu yükselten bir haberle gündeme geldi. Suriye resmi medyası, İsrail'in Humus bölgesine hava saldırısı yaptığını bildirdi. Saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler paylaşıldı. İsrail medyası ise Netanyahu'nun ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Netanyahu'nun ateşkesi kabul ettiği yönündeki duyurunun hemen ardından Filistin kaynakları yeni bir gelişmeyi paylaştı. Filistinli kaynaklara göre, Hamas, Gazze'de 3 aşamadan oluşan ve her biri 45 gün sürecek esir takası ve ateşkes planını onayladı.

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