DOLAR
34,14 0,05%
EURO
37,07 0,27%
ALTIN
2.953,57 -0,62%
BITCOIN
2.299.375,21 0,5%

İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Ölümünü Açıkladı

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın hayatını kaybettiğini duyurdu; Hamas'tan henüz bir resmi yanıt gelmedi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:23
İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Ölümünü Açıkladı

Yahya Sinvar'ın Ölümü ve Etkileri

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze’de gerçekleştirilen bir saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak, Hamas tarafında henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında Sinvar'ın hayatını kaybettiğine dair bilgi gönderdiğini bildirdi. Katz, Sinvar’ı 7 Ekim tarihinde İsrail'e düzenlenen saldırının sorumlusuyla itham etti ve onun ölümünü "İsrail’in askeri başarısı ve İran karşısındaki bir zafer" olarak nitelendirdi. Katz, Sinvar'ın ölümünün, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve bölgede Hamas ile İran’ın etkisinin azalması için bir fırsat yarattığını savundu.

Hamas'ın Resmi Açıklaması Bekleniyor

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada Sinvar’ın saldırıda hayatını kaybettiğini ve olayın Gazze’nin güneyinde gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan, Hamas henüz Sinvar’ın ölümüne dair bir resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Yahya Sinvar Kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya gelmiştir. Sinvar, aslen 1948’te İsrail’in işgaline uğrayan Askalan (Aşkelon) bölgesinden gelmektedir ve Gazze İslam Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır.

Sinvar, ilk olarak 1982 yılında İsrail tarafından tutuklanmıştır. 1985 yılında “gizli bir örgüt kurmak” suçlamasıyla yeniden tutuklanan Sinvar, 1988’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. 23 yıl süren hapsedilme sürecinin ardından, 11 Ekim 2011'de Hamas'ın yaptığı esir takası anlaşmasıyla serbest kalmıştır.

Hamas İçindeki Rolü

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinen Sinvar, aynı zamanda bu grubun güvenlik teşkilatı olan Mecd Gücü'nün de kurucusudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, Sinvar için tutuklama kararı çıkarılması talep edilmiştir ve Sinvar, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı’nın en önemli sorumlusuydu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
2
Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Ünlü Oyuncu Vural Çelik Hayatını Kaybetti
4
Yaşar Güler ve John Healey NATO'da Bir Araya Geldi
5
Kars'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
6
Sivas'taki Deprem Anıları: Hacıali Mahallesi Muhtarı Yaşadıklarını Anlattı
7
Samsun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL