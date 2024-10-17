İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Ölümünü Açıkladı

Yahya Sinvar'ın Ölümü ve Etkileri

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Gazze’de gerçekleştirilen bir saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak, Hamas tarafında henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında Sinvar'ın hayatını kaybettiğine dair bilgi gönderdiğini bildirdi. Katz, Sinvar’ı 7 Ekim tarihinde İsrail'e düzenlenen saldırının sorumlusuyla itham etti ve onun ölümünü "İsrail’in askeri başarısı ve İran karşısındaki bir zafer" olarak nitelendirdi. Katz, Sinvar'ın ölümünün, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve bölgede Hamas ile İran’ın etkisinin azalması için bir fırsat yarattığını savundu.

Hamas'ın Resmi Açıklaması Bekleniyor

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada Sinvar’ın saldırıda hayatını kaybettiğini ve olayın Gazze’nin güneyinde gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan, Hamas henüz Sinvar’ın ölümüne dair bir resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Yahya Sinvar Kimdir?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya gelmiştir. Sinvar, aslen 1948’te İsrail’in işgaline uğrayan Askalan (Aşkelon) bölgesinden gelmektedir ve Gazze İslam Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır.

Sinvar, ilk olarak 1982 yılında İsrail tarafından tutuklanmıştır. 1985 yılında “gizli bir örgüt kurmak” suçlamasıyla yeniden tutuklanan Sinvar, 1988’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. 23 yıl süren hapsedilme sürecinin ardından, 11 Ekim 2011'de Hamas'ın yaptığı esir takası anlaşmasıyla serbest kalmıştır.

Hamas İçindeki Rolü

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinen Sinvar, aynı zamanda bu grubun güvenlik teşkilatı olan Mecd Gücü'nün de kurucusudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, Sinvar için tutuklama kararı çıkarılması talep edilmiştir ve Sinvar, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı’nın en önemli sorumlusuydu.