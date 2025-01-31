İsrail Hapishanelerinden 20 Yıl Sonra Özgürlüğünü Kavuşturan Filistinli Ali Feracallah: 'Teşekkürler Gazze'

Ali Feracallah'dan Gazze'ye Teşekkür Mesajı

İsrail hapishanelerinde 20 yıl geçiren Filistinli Ali Feracallah, serbest kaldıktan sonra Gazze halkına teşekkür etti. Gazze ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında özgürlüğüne kavuşan Feracallah, bu süreçte yaşadığı duyguları açıkladı.

Sevinç ve Üzüntü Bir Arada

Feracallah, özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, arkadaşlarını hapishanede bırakmanın üzüntüsünü de taşıdığını belirtti. AA'ya yaptığı açıklamada, “Kurtuluşumuza katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Teşekkürler Gazze.” ifadelerini kullandı.

Hapishane Hayatı ve Fedakarlık vurgusu

Hapishanenin zorluklarını dile getiren Feracallah, “Hapishane ölümden ibaret, orada hayat diye bir şey yok. Bugün yeniden doğduk, bize sanki yeni bir yaşam verildi.” dedi. Feracallah, Filistin meselesinde hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet diledi.

İzzet ve Dayanışma Mesajı

El Halil kentinde yaşayan Feracallah, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve cezasının 20 yılını hapiste geçirdiğini belirterek, “Filistin halkı özgürlüğü hak ediyor. Bizi kurtaran Allah'a şükürler olsun, bu millet uğruna fedakarlık yapılmaya layıktır.” şeklinde konuştu.

110 Filistinli Esir Serbest Bırakıldı

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, Feracallah'ın serbest kalmasının ardından toplamda 110 Filistinli esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Bu esirlerden 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Serbest bırakılan 110 esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e, 29'u ise Gazze'ye gönderildi.

Filistinli insan hakları örgütlerine göre, İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli esir bulunuyor ve bunların yaklaşık 600'ü müebbet hapse mahkum.