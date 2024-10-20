İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni İki Gün Boyunca Kapatacak

Harem-i İbrahim Camisi'ne Kapatma Kararı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi, iki gün süreyle kapatılacak. Bu durum, El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi tarafından doğrulandı.

Kapama Gerekçesi ve Etkileri

Recebi, "İsrail, Sukot (Arş) Bayramı bahanesiyle camiyi kapanma kararı aldı," diyerek caminin, ibadet edenler ve ziyaretçiler için yarın ve salı günü kapalı olacağını belirtti.

Recebi, Harem-i İbrahim Camisi'nin "zamansal ve mekansal olarak bölündüğünü" hatırlatarak, fanatik Yahudilerin caminin bölümlerinin "üçte ikisinden fazlasını kalıcı olarak ele geçirdiğini" ifade etti. Yahudi grupların burada dini ritüeller gerçekleştirdiğini kaydeden Recebi, Müslümanların dini haklarının sürekli ihlal edildiğini vurguladı.

Camide Yaşanan Tarihsel Olaylar

Harem-i İbrahim, İslam'ın en kutsal mekânlarından biri olarak kabul edilir ve Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa sonrası en kutsal dördüncü camidir. Caminin altındaki mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un mezarları bulunmaktadır.

1994 yılında yaşanan trajik olayda, Baruch Goldstein isimli bir Yahudi fanatik, sabah namazını kılan Müslümanlara ateş açmış, bu saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 150'den fazla kişi yaralanmıştır. Bu olay sonrasında cami, Müslümanlar ve Yahudilere tahsis edilen bölümlere ayrılmıştır.

İhlal Durumu ve Bölünme Uygulaması

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin kabirleri Müslüman tarafında kaldı. Diğer bölümler ise Yahudilere tahsis edilerek sinagoga dönüştürüldü. Camideki bölümler yılda on gün süresince karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılmakta, bu uygulama dinî bayramlar döneminde farklı şekillerde işlemektedir.