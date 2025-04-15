İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara Kapatıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini, Yahudilerin Hamursuz Bayramı bahanesiyle Müslümanların girişine kapattı. Camideki yasak yaklaşık iki gün sürecek.

El Halil Vakıflar Müdürlüğündeki Camilerden sorumlu Ekrem et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camisini kapatma kararını duyurduğunu belirtti. Temimi, "İsrail makamları, caminin tüm kısımlarını Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin girişine açtı" dedi.

Kapatma kararının, caminin çevresini de kapsadığını belirten Temimi, Filistinlilerin askeri kontrol noktalarındaki sıkı önlemler nedeniyle giriş ve çıkışlarının engellendiğini ifade etti.

Yahudilerin 12 Nisan'da başlayan Hamursuz Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek. Harem-i İbrahim Camisi, Doğu Kudüste bulunan Mescid-i Aksa ile birlikte en kutsal mekanlardan biri olarak kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal ettiği Batı Şeria'daki bu cami, 25 Şubat 1994te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan bir Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilerek bölündü.

Her yıl farklı bayramlar sırasında 10 gün boyunca Müslümanlara tamamen kapatılan cami, Yahudilere tahsis edilmeye devam ediyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini, Hamursuz Bayramı bahanesiyle Müslümanlara ibadete kapattı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini, Hamursuz Bayramı bahanesiyle Müslümanlara ibadete kapattı.