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İsrail Heyeti Esir Takası Müzakereleri İçin Doha'ya Gidiyor

İsrail heyeti, Hamas ile süren esir takası müzakereleri için yarın Doha'ya seyahat edecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:55
İsrail Heyeti Esir Takası Müzakereleri İçin Doha'ya Gidiyor

İsrail Heyeti Doha'ya Seyahat Ediyor

İsrail heyetinin, Hamas ile devam eden dolaylı esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

Başbakanlık Açıklaması

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu müzakere heyetinin Doha'ya gitmesine onay verdi. Heyette Mossad ve ordu yetkililerinin de bulunduğu belirtildi.

Geçici Ateşkes Talebi

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail heyeti yarın müzakereleri görüşmek üzere Doha'ya hareket edecek. İki gün önce İsrail devlet televizyonu KANda yer alan bir habere göre, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlamak için 1 haftalık geçici ateşkes talep ettiği ifade edilmişti.

İsrailli Esirler

Tel Aviv yönetimi, esir takası müzakereleri çerçevesinde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli sağ esirler ile ilgili bir liste talep etmektedir. Hamas'ın elinde toplamda 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerden en az üçte birinin ölü olduğu düşünülmektedir.

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