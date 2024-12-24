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İsrail Heyeti Katar'dan Dönüyor: İç Müzakereler Başlıyor

İsrail heyeti, Katar'da süren esir takası görüşmeleri sonrası iç müzakereler için ülkesine dönüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:37
İsrail Heyeti Katar'dan Dönüyor: İç Müzakereler Başlıyor

İsrail Heyeti Katar'da Önemli Görüşmeler Yürüttü

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Katar'da bulunan İsrail heyetinin bu gece ülkesine döneceği bildirildi. Heyetin dönüş sebebi, İsrail içindeki müzakereler olarak duyuruldu.

Katar'da Önemli Bir Hafta Geçirildi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gelen açıklamada, heyetin Katar’da geçirdiği sürecin oldukça önemli olduğu vurgulandı. Müzakereler esnasında İsrail'in geleceği açısından kritik adımlar atıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konularında müzakereler, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda sürdürülüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, dün İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Hamas ile yapılan dolaylı müzakerelerde bir ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

101 Esir Gazze'de Bekliyor

Gazze Şeridi'nde şu anda yaklaşık 101 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu durum, müzakerelerin önemini bir kat daha artırıyor.

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