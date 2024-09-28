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İsrail, Hizbullah Üst Düzey Yetkilisinin Öldüğünü İddia Etti

İsrail, Beyrut'ta yapılan hava saldırısında Hizbullah'ın istihbarat yetkilisi Hasan Halil Yasin'in öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:13
İsrail, Hizbullah Üst Düzey Yetkilisinin Öldüğünü İddia Etti

İsrail'den Saldırı Açıklaması

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürülen şiddetli çatışmalar çerçevesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırılarında, Hizbullah'ın istihbarat kadrosundan önemli bir ismin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öldürülen Yetkilinin Kimliği

Ordunun resmi açıklamasına göre, Hasan Halil Yasin adlı yetkili, İsrail'in içindeki askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor. Yasin'in, son dönemde Hizbullah'ın yürüttüğü dikkat çekici "terörist" planlara öncülük ettiği ve gelecekte daha fazla saldırı gerçekleştirmeyi planladığı iddia ediliyor.

Şiddetin Boyutları

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun bombardımanlarında, son verilere göre toplam 1030 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 194 kadın ve 104 çocuk da yer alıyor. Hizbullah, bu saldırılara roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail tarafında önemli bir hasar kaydığına dair bilgiler de sınırlı kalıyor.

Yerinden Olmalar ve Göçler

İsrail bombardımanları sonucunda yaklaşık 150 bin kişi yerlerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere yapılan göç dalgasının yanı sıra, Suriye'ye 10 binlerce kişinin geçiş yaptığı bildiriliyor.

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