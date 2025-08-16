İsrail İHA'ları Lübnan Güneyinde Alçak Uçuş: Sur Ramya'ya Ses Bombası

İsrail İHA'ları Lübnan’ın Güneyinde Alçak Uçuş Gerçekleştirdi

Ramya'ya ses bombası atıldı

İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan’ın güneyinde alçak irtifada uçuş yaparak Sur kentine bağlı Ramya beldesine ses bombası attı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, söz konusu İHA saldırısında yaralanan olmadı.

Bölgedeki diğer uçuşlar

İsrail İHA'ları ayrıca Nebatiye kentine bağlı Mahmudiye, Cermuk, Keferkila beldeleri ile bazı köyler ve Merçaiyyun bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.

Ateşkes sonrası durum

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede hâlâ konumlanmayı sürdürüyor.