İsrail İHA'sı Nebatiye'de Aracı Vurdu: 1 Kişi Öldü

Nebatiye'nin Tebnin beldesine düzenlenen İHA saldırısında bir araç hedef alındı, 1 kişi öldü. İsrail ordusu hedefin Hizbullah mensubu olduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:34
İsrail ordusu açıklaması eklendi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracıyla bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan kişinin Tebnin beldesinde bulunduğu ve Beyt Lif bölgesinde Hizbullah'a ait askeri altyapıyı yeniden inşa etmeye çalıştığı iddia edildi. Ordu, bu kişinin eylemlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatları ihlal ettiğini öne sürdü.

Daha önce, 22 Ağustos'ta Nebatiye'ye bağlı Ayta eş-Şab beldesine İsrail tarafından düzenlenen bir İHA saldırısında da bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlediği bildiriliyor. Ayrıca, İsrail ordusunun son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki işgalini sürdürdüğü belirtiliyor.

