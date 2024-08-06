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İsrail ile Çatışan Hizbullah'tan Şok Açıklama

Hizbullah, İsrail'in hava saldırılarında 4 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu; ölü sayısı 398'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:41
İsrail ile Çatışan Hizbullah'tan Şok Açıklama

Hizbullah, 4 Üyesinin Öldüğünü Duyurdu

Hizbullah Hareketi, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda İsrail ordusunun Lübnan'nın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 üyesinin hayatını kaybettiğini kamuoyuna açıkladı.

Hayatını Kaybedenler

Resmi Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının isimleri şu şekilde belirtildi: Emir Hüseyin Bedreddin, Hüseyin Ali Yasin, Ali Mustafa Şemseddin ve Hasan Mansur.

İsrail Ordu Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın Nebatiye bölgesindeki hedeflerini vurduğunu ve sınır hattındaki Hiyam köyünde de benzer saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ölü Sayısı 398’e Ulaştı

8 Ekim'den bu yana yapılan hava saldırıları sonucunda ölen Hizbullah mensubu sayısının toplamda 398’e yükseldiği belirtildi.

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