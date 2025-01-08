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İsrail'in Alıkoyduğu Hastane Müdürünün Annesi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun alıkoyduğu hastane müdürünün annesi, kalp krizinden yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olay, Gazze'deki direnişi artırıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:07
İsrail'in Alıkoyduğu Hastane Müdürünün Annesi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

İsrail'in Alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün Annesi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 27 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki baskın sırasında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyması sonrası yaşanan trajedi derinleşti. Ebu Safiyye'nin annesinin kalp krizinden hayatını kaybettiği bildirildi.

Aile Açıklama Yaptı

Filistinli doktorun ailesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık iki hafta önce alıkoyduğu Ebu Safiyye'nin annesinin kalp krizi geçirdiği ve bunun sonrasında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Ekim'de Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda oğlu İbrahim'in hayatını kaybetmesinin ardından, her zaman sabrın ve fedakarlığın sembolü olan Hüsam Ebu Safiyye'nin hayatına yeni bir acı bölüm daha eklendi" ifadelerine yer verildi.

Kötü Şartlar ve Belirsizlik

İsrail askerlerinin 27 Aralık’ta Kemal Advan Hastanesini basarak Ebu Safiyye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoyması, Gazze halkı arasında derin bir üzüntü yarattı. Ebu Safiyye’nin alıkonmadan önce yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntüler, işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

İsrail Ordusundan Hala Bir Bilgi Yok

İsrail ordusu, alıkonmanın üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra Hüsam Ebu Safiyye'nin alıkonduğunu doğruladı. Ancak, nerede tutulduğu ve sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemesi, endişeleri artırıyor.

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