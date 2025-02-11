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İsrail'in Ateşkes Müzakereleri Arap Ülkelerini Kızdırdı

İsrail'in ateşkes müzakerelerinin ertelenmesi, arabulucu ülkeleri olumsuz etkiledi. Hamas'ın esir takasını askıya alması, gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 02:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 02:52
İsrail'in Ateşkes Müzakereleri Arap Ülkelerini Kızdırdı

İsrail'in Ateşkes Müzakereleri Ertelenince Arabulucu Ülkeler Kızdı

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese yönelik müzakerelerin ertelenmesinin arabulucu ülkeleri giderek 'kızdırdığını' aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN, tarafların görüşmeler sırasında tansiyonun arttığını ve bu durumun kriz çıkma riskini doğurduğunu bildirdi.

Doha'da yapılan görüşmelere katılan İsrailli müzakere heyeti için belirlenen ana hedefin, yaşanabilecek bir krizin önüne geçmek olduğu ifade edildi. Ancak, Hamas'ın esir takasının 6. turunu askıya almasının ardından müzakerelerin bir başarıya ulaşamadığı belirtildi.

Katar, Mısır ve ABD Reaksiyonu

Haberlerde, arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'den ismi açıklanmayan yetkililerin, İsrail'in tutumuna ve özellikle müzakerelerin ertelenmesine karşı öfke duyduğunu belirttiği aktarıldı. İsrail ordu radyosu ise bu durumu, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarının zorlu bir sınavı olarak değerlendirdi.

Haberde; Katar ve Mısır'ın daha önce benzer zorlukları aştığına vurgu yapmakla birlikte, ABD yönetiminin baskısı göz önüne alındığında bunun tekrar mümkün olup olmayacağı sorgulandı.

Gazze'de Gelişmeler

Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilme ve Refah Sınırı Kapısı'nın açılmasının ardından İsrail ordusunun müzakereleri zayıflatacak başka bir baskı aracının kalmadığı bildirildi.

Öte yandan, dünkü gelişmelere göre, İsrail müzakere heyeti, Başbakan Netanyahu'dan ateşkesin ikinci aşamasının görüşülmemesi talimatı alarak Doha'daki müzakerelerden geri döndü.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takasının daha önce planlandığı gibi gerçekleştirilmeyeceğini, bunun sebeplerinin ise İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi olduğunu duyurdu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 27 Ocak itibarıyla, Netzarim Koridoru’ndan Filistinlilerin geçişine izin verilmişti. Ayrıca, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun işgali sonrasında 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Bu çerçevede, esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki toplam 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamalı ateşkes anlaşması kapsamında, 42 günlük birinci aşamada tamamında 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması hedefleniyor.

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