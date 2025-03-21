İsrail'in Ateşkesi Bitirmesi: Gazze ve Orta Doğu İçin Sonuçları

İsrail'in Saldırıları ve Ateşkesin Sarsılması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a karşı "tam güçle savaşa devam ettiklerini" duyurmasının ardından, 18 Mart'ta sahur vaktinde gerçekleştirdiği hava saldırıları ile Gazze'deki zaten kırılgan ateşkesi daha da sarsılttı.

Ateşkes sürecini ihlal eden İsrail'in son hava saldırıları, 400'den fazla Filistinlinin, aralarında çocuklar da dahil olmak üzere, ölümüne neden oldu. 19 Mart'da ise yeni bir kara harekatı başlatan İsrail güçleri, yerel sağlık çalışanlarına göre en az 48 Filistinliyi daha hayatını kaybetti. Netanyahu, Hamas'ı yok etme taahhüdünü yineleyerek, bu saldırganlığını "sadece bir başlangıç" olarak tanımladı.

BM Tesislerine Saldırı ve Kınama

İsrail, Gazze şehir merkezindeki bir Birleşmiş Milletler (BM) tesisine yönelik düzenlediği saldırıda bir yabancı çalıkanı öldürürken, beş kişiyi yaraladı. BM Proje Hizmetleri Ofisi İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, bu saldırıyı kınayarak, "İsrail buranın bir BM tesisi olduğunu biliyordu." belirtti.

İsrail’in Stratejisi ve Koordinasyon

Netanyahu’nun ofisi, saldırılarını Hamas'ın yeni saldırılar planlaması ve rehineleri serbest bırakmayı reddetmesi gerekçeleriyle savundu. ABD elçisi, BM Güvenlik Konseyi toplantısında tüm sorumluluğu Hamas’a yüklerken, İsrail hükümeti, Gazze’de 59 rehinelerinin bulunduğunu öne sürdü. Ancak Hamas, bu iddiaları yalanlayarak Netanyahu’yu ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçladı.

Arap Ülkelerinin Tepkisi ve Diplomatik Çabalar

Arap ülkeleri, Mısır ve Katar gibi müzakereci devletler, İsrail'in saldırılarını sert bir dille kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart’ta yapılan ateşkes uzatma önerisinin hala masada olduğunu doğruladı. Ancak Netanyahu’nun yaklaşımı, sadece bir kazan-kaybet oyunu gibi görünmektedir.

Gelecek Beklentileri ve Güvensizlik

Netanyahu, üç aşamalı ateşkes anlaşmasını sadece ilk aşamayla sınırlama niyetindeyken, Hamas bu durumu bir tuzak olarak değerlendiriyor. Bu durum, müzakerelerin çıkmaza girmesine neden oldu. İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik keyfi kısıtlamalar uygulamakta; 2,1 milyon insanı etkileyen temel malzemelerin girişini engellemiş, sınırları kapatmış ve enerji kesintilerine yol açmıştır. Tüm bunlar, Gazze’de bir insani kriz yaratmaktadır.

Uzun Vadeli Strateji Sorunu

İsrail'in Gazze için belirlediği hedefler, birçok yorumcu tarafından "nihai çözüm" olarak tanımlanmakta; demografik ve siyasi yapının değiştirilmesi hedeflenmektedir. Netanyahu, saldırganlığı ile bölgesel istikrarsızlığı artırarak Orta Doğu'da daha büyük çatışmalara zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, İsrail'in bu tür eylemleri, yalnızca Gazze'deki durumu değil, aynı zamanda Orta Doğu genelindeki dengeleri tehdit etmektedir. Tel Aviv'in bu saldırgan politikalarına karşı acil ve koordineli bir diplomatik stratejinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bölge uzun vadeli siyasi istikrarsızlık ve askeri çatışmalarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.