İsrail'in Baalbek'e Hava Saldırısı: Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ı Hedef Aldı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, yaralananlar arasında kadınlar da bulunuyor.

Baalbek'teki Saldırı ve Yaralılar

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Baalbek'in batısındaki Saide beldesine gerçekleştirilen saldırıda bir ölü ile birlikte aynı aileden üç kadın ve çok sayıda kişi yaralandı. Bu olay, gerilimin arttığı bir dönemde meydana geldi.

Hizbullah’tan Yanıt

Saldırılara karşılık Hizbullah, İsrail topraklarındaki sivil yerleşim alanlarını ve askeri noktaları hedef alan füze, insansız hava aracı (İHA) ve topçu atışlarıyla misillemede bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 41 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bunların arasında çocuklar ve kadınların sayısı dikkate değer bir şekilde yüksekken, halkın sığındığı hastane ve okullar da hedef alındı.

Baalbek ve Güvenlik Durumu

8 Ekim 2023'ten itibaren Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süreçte 194'ü kadın ve 104'ü çocuk olmak üzere 2,119 kişi yaşamını yitirdi.