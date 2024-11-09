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İsrail'in Baalbek Saldırısında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Baalbek'e düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Son günlerdeki saldırılarda ölü sayısı 3 bin 136'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:34
İsrail'in Baalbek Saldırısında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Yine Can Aldı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 20 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden gelen açıklamalara göre, Baalbek ilçesindeki saldırılarda 14 kişi yaralandı. Bu kazalar, ülkede geniş bir kaygıya neden olurken, Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hadr, ölü sayısının El-Kenise beldesinde 10, Hades'te ise 6'ya yükseldiğini dile getirdi.

Uzun Süredir Devam Eden Çatışmalar

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 136'ya, yaralı sayısı ise 13 bin 979'a ulaşmış durumda.

Hizbullah ile omuz omuza giden çatışmalar, İsrail'in 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmasıyla birlikte tırmanışa geçti. Ayrıca, 30 Eylül'de Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları da başlatıldığı ifade ediliyor.

Bombardıman nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor ve bu durum bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

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