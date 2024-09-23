İsrail'in Baalbek'teki Bombardımanı: Aynı Aileden 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek kentinde gerçekleştirdiği bombardımanla yine dikkat çekti. Yapılan saldırıda, aynı aileden toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Baalbek'teki Saldırının Ayrıntıları

Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonunun aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'ın batısındaki Tariya beldesinde iki evi hedef aldı. Bu saldırı, bölgedeki huzursuzluğun ve gerginliğin artmasına neden oldu.

Artan Saldırılar ve Ülkedeki Durum

Savaş uçaklarının gerçekleştirildiği hava saldırıları, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek gibi alanlarda yoğunlaştı. Bu durum, bölgede yaşayan insanların güvenliğini tehlikeye atarken, başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine doğru büyük bir göç dalgası oluşmasına yol açtı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün yaşananların 1975-1990 yılları arasındaki iç savaş döneminden bu yana en kanlı gün olduğunu ifade etti. Bu üzücü olay, bölgedeki insani durumu daha da kritik hale getiriyor.