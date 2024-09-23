DOLAR
34,12 -0,12%
EURO
37,97 0,43%
ALTIN
2.882,3 -0,28%
BITCOIN
2.163.909,14 -0,4%

İsrail'in Baalbek'teki Bombardımanı: Aynı Aileden 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentindeki bombardımanda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sürerken, ülkenin güneyinden büyük bir göç dalgası yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 21:03
İsrail'in Baalbek'teki Bombardımanı: Aynı Aileden 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek kentinde gerçekleştirdiği bombardımanla yine dikkat çekti. Yapılan saldırıda, aynı aileden toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Baalbek'teki Saldırının Ayrıntıları

Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonunun aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'ın batısındaki Tariya beldesinde iki evi hedef aldı. Bu saldırı, bölgedeki huzursuzluğun ve gerginliğin artmasına neden oldu.

Artan Saldırılar ve Ülkedeki Durum

Savaş uçaklarının gerçekleştirildiği hava saldırıları, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek gibi alanlarda yoğunlaştı. Bu durum, bölgede yaşayan insanların güvenliğini tehlikeye atarken, başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine doğru büyük bir göç dalgası oluşmasına yol açtı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün yaşananların 1975-1990 yılları arasındaki iç savaş döneminden bu yana en kanlı gün olduğunu ifade etti. Bu üzücü olay, bölgedeki insani durumu daha da kritik hale getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu: Merkez Bankası Krizi Devam Ediyor
3
Irak, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor
4
Tanzanya'da Muhalefet Partisi Lideri Gözaltına Alındı
5
BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat
6
Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı
7
İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!