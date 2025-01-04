İsrail'in Balata Mülteci Kampı'na Baskınında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baskınında Can Kaybı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Balata Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen baskında Muhammed Amir (18) isimli gencin vurularak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca, yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ateş Altında Şiddetli Çatışma

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının insansız hava araçları eşliğinde kampa girdiğini ve bazı binalara keskin nişancılar yerleştirildiğini aktardı. Tanıklar, Balata Mülteci Kampı'nda yoğun çatışma ve patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti. İsrail askerleri, kamptaki Filistinlilere karşı yoğun şekilde gerçek mermi kullandı.

Son Dönemdeki Gözaltı ve Saldırılar

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonrası, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemlendi. Bu tarihten itibaren, İsrail askerleriyle Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere 836 Filistinli hayatını kaybetti.