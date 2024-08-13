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İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Sürüyor

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı, toplamda 10 bini aşan gözaltı sayısı rapor edildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:59
İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltı Operasyonları Sürüyor

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenledikleri baskınlar sırasında 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Bu durum, Filistin Esirler Derneği ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak bir açıklama ile duyuruldu.

Baskınlar ve Gözaltılar Artıyor

Açıklama, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğünü belirtirken, bu gece ve sabah saatlerinde en az 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplamda gözaltına alınan Filistinli sayısının 10 bini geçtiği ifade edildi.

Ayrıca, yapılan açıklamada bu verilerin Gazze Şeridi'ndeki alıkonulma rakamlarını içermediği vurgulandı. 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Son olarak, 7 Ekim'den bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 624 Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

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