İsrail'in Batı Şeria'daki Hava Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 10 Filistinli, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenazeler, Tubas Türk Hastanesi'nden alınarak Tammun beldesindeki ailelerinin evine götürüldü.

Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, İsrail ihlalleri aleyhinde sloganlar atarak saldırılara karşı tepkilerini dile getirdi. Cenazeye yüzlerce kişi katılırken, hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandılar.

İsrail, 2023'ün 7 Ekim tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılarda, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 892 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de 19 Ocak 2024'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılar, 27 Ocak'ta Tulkerim'e taşındı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki yürüttüğü şiddetli saldırılarda, bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar verildiği gibi, birçok ev de yıkıldı.