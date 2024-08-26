İsrail'ın Batı Şeria'daki Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Hava Saldırısı: 5 Filistinli Öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim iline bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen kişilerin cenazelerinin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de dördüncü güçlü patlamaların meydana geldiğini aktardı.

İsrail ordusu ise, Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir 'operasyon odası' olduğunu iddia ettikleri bir alanı hedef aldıklarını belirtti.

Bölgedeki Durum

7 Ekim tarihinden bu yana, Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki kentler ve burada bulunan mülteci kampları, İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalmaktadır. Bu durumun, sivil halkın cezalandırılması ve altyapının hedef alınması ile ilgili olduğu ifade edilmektedir.

Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerde yer alan mülteci kampları, Filistinli silahlı direniş gruplarının bulunduğu bölgeler olarak biliniyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen 60'tan fazla hava saldırısının 'işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı' olduğunu vurguluyor.