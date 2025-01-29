İsrail'in Batı Şeria'ya Hava Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'ya Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'ndan gelen bilgilere göre, saldırı sonrası çok sayıda yaralı hastaneye sevk edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 7 kişinin yanı sıra, 4 kişi ağır yaralandı. Ancak ölü ve yaralılar hakkında henüz kimlik bilgileri açıklanmadı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı bir açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile bir "silahlı grubun hedef alındığını" öne sürdü.