İsrail'in Bekaa'ya Saldırısı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısı Sonrası Ölü Ve Yaralı Sayısı Arttı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında toplam 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu saldırı, bölgedeki tansiyonu daha da artırdı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olaya dair yaptığı açıklamada, 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yaralılardan birinin durumu ise kritik olarak değerlendiriliyor ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bölgedeki Gelişmeler

Bekaa bölgesinde artan saldırıların, sivil halk üzerinde yarattığı etki ve insani durum endişe veriyor. Çatışmaların durulması ve barışın sağlanması temennisiyle yetkililer olayları yakından takip ediyor.