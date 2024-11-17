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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırıda 1 Ölü, 9 Yaralı

İsrail'in Beyrut'ta gerçekleştirdiği ikinci saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:42
İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırıda 1 Ölü, 9 Yaralı

İsrail, Beyrut'ta Sivillere Yönelik Bir Saldırı Daha Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine gerçekleştirdiği ikinci saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Mar İlyas bölgesine yapılan hava saldırısında, sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığını açıkladı. Saldırının herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştirilmesi, bölge halkında büyük bir panic yaratırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sağlık ve Sivil Savunma Ekipleri Olay Yerinde

İsrail'in gerçekleştirilen saldırısının ardından hemen sağlık ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edildi. Halk, yardım ekiplerinin gelmesini beklerken, yaralıların hastanelere transfer işlemleri hızla sürdürülüyor.

Önceki Saldırıda Hedef Alınan Yer

Bugün öğle saatlerinde, Beyrut'un Ras en-Neba bölgesine ilk saldırısını düzenleyen İsrail, burada bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi’nin öldürüldüğü aktarıldı. Lübnan haber ajansı NNA, saldırının hedefinin Arap Baas Sosyalist Partisi'nin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bir bina olduğunu ve o binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti. Bu saldırıda 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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