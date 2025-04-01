İsrail'in Beyrut'un Güneyine Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısında 3 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. İlk belirlemelere göre, saldırı sonucunda bölgedeki bir yapı iki füze ile hedef alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini onayladı. Yaralılar arasındaki durum ise detaylandırılmadı.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Beyrut'un güneyindeki hedeflerin bombalandığını duyurdu. Adraee, bu saldırının Hizbullah'tan bir unsuru hedef aldığını savundu ve söz konusu unsurun son günlerde Hamas mensuplarına yardım ettiğini öne sürdü.

Ateşkes Sonrası İlk Bombardıman

Bu hava saldırısı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Beyrut'a gerçekleştirilen ilk bombardıman olarak kayıtlara geçti. Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta yapılan roket atışları sonrasında, İsrail, Lübnan’ın güneyini ve Beyrut'u hedef almıştı.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Çatışmalar

Ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi içerisinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile birlikte Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor. Ancak, eski bir çatışma alanı olan bu bölgede, İsrail'in ateşkesi sık sık ihlal ettiği bildiriliyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda yüzlerce insan hayatını kaybetti veya yaralandı. Üstelik, İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesi gereğince, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu binada ciddi hasar meydana gelirken, çevresindeki binalar ve araçlar da büyük ölçüde zarar gördü.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu binada ciddi hasar meydana gelirken, çevresindeki binalar ve araçlar da büyük ölçüde zarar gördü.