DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.140.093,08 -0,53%

İsrail'in Beyt Lahiya Saldırısında 67 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 67'ye yükseldi, sağlık ekipleri yardım edemedi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:02
İsrail'in Beyt Lahiya Saldırısında 67 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonrasında, mevcut bilgilere göre 67 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Saldırılarda pek çok kişi de yaralanmıştır.

Saldırının Detayları

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir 5 katlı binayı vurdu. Yaklaşık 70 kişinin yaşadığı belirtilen bu bina, saldırı sonucunda tamamen yerle bir olmuştur.

İlk izlenimlere göre, saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Bunun yanı sıra, aynı bölgede saldırılardan kaçanların sığındığı bir başka eve yapılan saldırıda ise 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail'in düzenlediği farklı bir saldırıda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in bölgedeki bombardımanlarına ve kuşatmasına devam etmesi nedeniyle, sağlık ve sivil savunma ekipleri kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirememektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
2
İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Hava Trafiği Milli 'İRADE' Yazılımıyla Kontrol Altına Alınıyor
4
ABD, Avustralya ve Japonya Savunma Bakanları Hint-Pasifik İstikrarını Görüştü
5
Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı
6
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme
7
2024 ALES Sınavı Gerçekleşti: Sonuçlar 6 Aralık'ta Açıklanacak

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!