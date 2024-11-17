İsrail'in Beyt Lahiya Saldırısında 67 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonrasında, mevcut bilgilere göre 67 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Saldırılarda pek çok kişi de yaralanmıştır.

Saldırının Detayları

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir 5 katlı binayı vurdu. Yaklaşık 70 kişinin yaşadığı belirtilen bu bina, saldırı sonucunda tamamen yerle bir olmuştur.

İlk izlenimlere göre, saldırılarda en az 50 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Bunun yanı sıra, aynı bölgede saldırılardan kaçanların sığındığı bir başka eve yapılan saldırıda ise 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail'in düzenlediği farklı bir saldırıda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in bölgedeki bombardımanlarına ve kuşatmasına devam etmesi nedeniyle, sağlık ve sivil savunma ekipleri kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirememektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.