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İsrail'in Cebeli Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

Cebeli Lübnan'daki hava saldırısında can kaybı 8'e yükseldi, yaralı sayısı ise 17 olarak bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:13
İsrail'in Cebeli Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Şuf Bölgesine Hava Saldırısı

İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetinde yer alan Şuf bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 8'e ulaştı. Bu saldırı, Lübnan yerel basınında geniş yankı buldu.

Resmi Açıklamalar

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıya dair ayrıntılı bilgileri aktardı.

Öncelikle, sağlık yetkilileri, saldırı sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Ancak son güncellemelerle birlikte ölü sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Saldırının arka planı ve uluslararası etkileri merakla takip ediliyor.

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