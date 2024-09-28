İsrail'in Cebeli Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Şuf Bölgesine Hava Saldırısı
İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetinde yer alan Şuf bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 8'e ulaştı. Bu saldırı, Lübnan yerel basınında geniş yankı buldu.
Resmi Açıklamalar
Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıya dair ayrıntılı bilgileri aktardı.
Öncelikle, sağlık yetkilileri, saldırı sonrası 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Ancak son güncellemelerle birlikte ölü sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.
Saldırının arka planı ve uluslararası etkileri merakla takip ediliyor.