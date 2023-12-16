İsrail'in Çıplak esirleri nereye götürdüğü ortaya çıktı

İsrail askerleri, Gazze'de yakaladıkları yüzlerce Filistinli sivili Hamas militanı suçlamasıyla çırılçıplak sokaklarda gezdirdi. Bu kişiler daha sonra elleri ve ayakları bağlı bir şekilde gizli bir yere götürüldü. Esir alınanlardan biri, Middle East Eye gazetesine verdiği röportajda, o gizli yerin nasıl bir yer olduğunu anlattı.

Hakim adlı 30 yaşındaki Filistinli, İsrail askerlerinin Gazze'deki tünellerde Hamas militanlarını bulmak için kendisine zorla eşlik ettirdiğini söyledi. Hakim, tünellere götürülmeden önce askerlerin karnına uzaktan kumanda ile patlatılabilecek bombalar, başına da kamera yerleştirdiklerini anlattı.





Hakim, askerlerin kendisini tünele sokup Hamas militanlarını aramaya zorladığını anlattı. Hakim, şöyle devam etti: "Başımdaki kamerayla bir Hamaslı görürlerse bombayı uzaktan kumanda ile patlatacaklardı. Kesin öleceğimi düşündüm ama tünelden kimse çıkmayınca beni geri aldılar." Hakim, aynı işkenceyi 15 yaşındaki bir çocuğun da yaşadığını söyledi. Esir alınan ikili, üç gün sonra serbest bırakıldı.

Gazze'nin altında bir yer altı şehri gizleniyor. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, Mısır ile İsrail arasında uzanan tünel ağı, Hamas'ın silah, operasyon ve lojistik merkezi olarak kullanılıyor. Bu tünellerden bazıları 40 metre derinliğe kadar iniyor.