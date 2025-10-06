İsrail'in Gazze'de 2 Yıllık Savaşı: Kiliseler Kan ve Yıkıma Döndü

Gazze'de kiliseler kan ve yıkıma sahne oldu

MUHAMMED MACİD - Gazze Şeridi'nde yüzyıllardır farklı dinlerin barış içinde yaşamasının sembolü olan tarihi kiliseler, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda defalarca hedef alındı.

Gazze'deki kiliseler, İsrail'in ABD desteğini arkasına alarak iki yıldır süren hava ve kara saldırıları sırasında Filistinliler için sığınma merkezlerine dönüştü. İbadethanelere sığınan kadın, çocuk ve yaşlılar, saldırılarda yaşamını yitirdi; kiliselerde kan, yıkım ve gözyaşı kaldı.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki üç büyük kilise olan Kutsal Aile, Aziz Porfirios ve Baptist kiliselerini birden fazla kez hedef aldığını bildirdi.

Kutsal Aile Kilisesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi, İsrail ordusu tarafından birkaç kez hedef alınan ibadethanelerden biri olarak öne çıkıyor. Kudüs'teki Latin Patrikhanesi verilerine göre bu Latin Katolik kilisesinin tarihi 19. yüzyıla dayanıyor.

Gazze'deki Latin Katolik nüfusunun 71 kişi olduğu Şubat 1881'de kilise ve okul inşası için planlama yapıldı. 1879'da bölgeye gelen Avusturyalı rahip Peder Georg Gat, üç eski evi kilise yapımı için satın aldı; ancak Birinci Dünya Savaşı projeyi engelledi. 1948 Nekbe'si sonrası artan mülteci akınıyla birlikte Peder Hanna 1965'te Kutsal Aile Kilisesi'ni inşa etti.

İsrail ordusunun Temmuz ayında Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği hava saldırısında yerinden edilmiş 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Kutsal Aile Kilisesi'nin Papazı Gabriel Eduardo Romanelli de yer aldı.

Aziz Porfirios Kilisesi

Gazze kentinde bulunan Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi, bölgedeki en eski kiliselerden biri olarak öne çıkıyor. 425 yılında inşa edildiği kabul edilen ve dünyadaki en eski üçüncü kilise olduğu belirtilen yapı, Gazze'deki Hristiyan toplumu için büyük manevi önem taşıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar kapsamında kilise birkaç kez hedef alındı. İlk büyük hasarın oluştuğu saldırı 10 Ekim 2023'te gerçekleşti; kilise 9 gün sonra yeniden hava saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılar, kilisenin bulunduğu yerlerde sığınan siviller arasında can kayıplarına yol açtı ve kilise yerleşkesi yıkıma uğradı.

Ehli Baptist Kilisesi

Ehli Baptist Kilisesi, El-Ehli Baptist Hastanesi bünyesindeki bir ibadethane olarak Anglikan Kilisesi'nin Kilise Misyoner Topluluğu (CMS) aracılığıyla 1882'de kuruldu ve Kudüs'teki Anglikan Piskoposluk Kilisesi'ne bağlı bulunuyor. Gazze kent merkezinde yer alan kilise, kentte yaşayan yaklaşık 200 Filistinli Hristiyana hizmet veriyordu.

Ehli Baptist Kilisesi, Ekim 2023'te uğradığı saldırıyla anılıyor. İsrail'in 17 Ekim'deki saldırısında hastane ve kilisede bulunan kişilerden yaklaşık 500 kişi öldü ve yaralandı şeklinde verilen bilgiler kamuoyuna yansıdı.

Genel olarak, Gazze Şeridi'nde iki yıldır devam eden İsrail saldırıları kapsamında hem Müslümanların hem de Hristiyanların ibadethaneleri hedef alındı. İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 160 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 679 kişi de yaralandı.

Bu saldırılar, Gazze'deki dini ve toplumsal dokuyu derinden sarstı; kiliseler, tarihsel kimliklerinin ötesinde, hayatta kalma ve sığınma alanlarına dönüştü. Bölgedeki Hristiyan toplumu için uzun yılların birikimiyle oluşan kültürel ve manevi merkezler şimdi yıkım, kan ve gözyaşlarının izlerini taşıyor.