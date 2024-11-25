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İsrail'in Gazze'de Bombardımanı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki bir evi hedef alan saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:03
İsrail'in Gazze'de Bombardımanı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nde 4 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bombalama sonucu 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynakları tarafından edinilen bilgilere göre, saldırı Bereket bölgesindeki bir evi hedef aldı. Saldırıda evde bulunan 4 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda.

Olay yerindeki görgü tanıkları, evin enkazından yaralıların da çıkarıldığını aktardı. Bu zor şartlar altında, hayatta kalmaya çalışanların durumu endişe verici.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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