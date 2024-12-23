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İsrail'in Gazze'de Güvenli Bölgelere Saldırısı: 7 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki güvenli bölgeleri hedef alarak 2'si çocuk 7 Filistinli sivilin ölümüne yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 02:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 02:15
İsrail'in Gazze'de Güvenli Bölgelere Saldırısı: 7 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde, "güvenli" olduğunu ilan ettiği bölgelere yönelik çadır kamplarına düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus Kentinde Trajik Olay

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırılar özellikle Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin barındığı çadırları hedef aldı.

Saldırılar sonucu çıkan yangınlar, çadırlarda büyük hasara yol açarak 7 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma ekipleri, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırılardan etkilenen çadırlardan bazı ölü ve yaralıları başarılı bir şekilde çıkardıklarını bildirdi.

Gazze’deki Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, yaklaşık 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kaydedilmiştir.

Henüz enkaz altında binlerce cesedin bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları, hedef alınarak sivil altyapıya zarar verilmektedir.

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