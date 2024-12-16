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İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısı sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:21
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 4 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Olay, Gazze'nin kuzeybatısında bulunan İstihbarat Caddesi'nde gerçekleştirilen şiddetli bir saldırıyla meydana geldi.

Kayıplar ve Yaralılar

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı sırasında Hindi ailesine ait bir ev topçu saldırısına uğradı. Bu saldırıda yaralananlar arasında sivil vatandaşlar yer aldı. Ayrıca, Gazze’nin kuzeyinde bir insansız hava aracı (İHA) tarafından Kemal Advan Hastanesi çevresindeki Filistinlilere açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Şifa Hastanesine Ulaşan Cesetler

AA muhabirine ulaşan bir sağlık kaynağı, İsrail'e ait İHA'nın Şati Mülteci Kampı’ndaki Aidiye Caddesi'nde sivilleri hedef alması sonucu ölen 4 Filistinlinin cesetlerinin ve 15 yaralının Şifa Hastanesine ulaştırıldığını bildirdi.

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