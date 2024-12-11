İsrail'in Gazze'deki Açlık Politikası: Filistin Hükümetinden Alarm!

Gazze'deki Açlık Krizi: İsrail'in Politikasına Tepkiler

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik aç bırakma politikasını sürdürdüğünü duyurdu. Son günlerde yapılan açıklamalara göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde gıda ve yardım malzemelerinin girişini engelleyerek bu uygulamayı devam ettiriyor.

Sevabite'den Kritik Açıklamalar

Gazze'deki Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, kentteki son durum hakkında düzenlediği basın toplantısında, "İsrail Gazze Şeridi'nde sistematik aç bırakma eylemine devam ediyor ve Filistinlilerin acılarını artırıyor" dedi. Sevabite, tehlike çanlarının çaldığını ve Filistin halkının, açlık ve artan acılarla felaket aşamasına ulaştığını belirtti.

Çocuklar ve Kadınlar Tehdit Altında

Sevabite, İsrail'in soykırım politikası çerçevesinde 430 günden fazla süredir devam eden açlık uygulamalarının, Gazze'de bir milyondan fazla çocuk ile yaklaşık bir milyon kadını etkilediğini vurguladı. Toplamda 2 milyon 444 bin Filistinlinin bu durumdan olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Uluslararası Toplumun Müdahalesi Bekleniyor

Sevabite ayrıca, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketin sorumluluğunun tamamen İsrail'de olduğunu belirterek, uluslararası hukuku ihlal eden bu durumu kınamaları için dünya genelinde çağrıda bulundu. Uluslararası örgütler ve Birleşmiş Milletler kurumlarına, Gazze'deki gıda krizinin derhal çözülmesi için müdahale edilmesi talebinde bulundu.

En Tehlikeli Suçlar Arasında

Sevabite, "Sistematik aç bırakma uygulaması, Filistin halkına karşı İsrail’in işlediği suçlar arasında en tehlikelisi" ifadesini kullanarak, gerçekleştirilmesi gereken acil eylemler için uluslararası desteğin şart olduğunu vurguladı.