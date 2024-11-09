İsrail'in Gazze'deki Aksa Hastanesi'ne Saldırısında İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'de Aksa Hastanesi'ne Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Deyr el-Belah kentindeki hastanenin içinde kurulan çadırda yaşayan halka yapılan saldırıda, iki Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda, saldırıda birçok kişi yaralanırken, bölgede büyük çapta hasar meydana geldi. Ülke genelinde süregelen çatışmaların ve saldırıların ardında ise sivil altyapının da tahrip edildiği bildirilmektedir.

Gazze'deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 552 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların arasında 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunmakta. Ayrıca, toplamda 102 bin 765 kişi de yaralanmış durumda. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.