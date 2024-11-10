İsrail'in Gazze'deki Bombardımanında 32 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bir evi bombalaması sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, bu deca 13'ü çocuk olarak kaydedildi. Ayrıca, çok sayıda yaralının da olduğu belirtiliyor.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi hedef aldı. Tanıklar, saldırıda yaşamını yitirenlerin yanı sıra, yıkılan evin enkazı altında daha fazla kişinin olduğunu aktardı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmekte. Bu trajik olay, bölgede insan kaybının yanı sıra, sivil altyapıya verilen zararı da gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.