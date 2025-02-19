İsrail'in Gazze'deki Doktorlara Yönelik Hukuksuzlukları: Kötü Muamele ve İşkence İddiaları

Filistinli doktorlar, İsrail'in alıkoyduğu süre boyunca yaşadıkları işkence ve yiyecek yetersizliğini anlattı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:23
İsrail'in Gazze'deki Doktorlara Yönelik Hukuksuzlukları: Kötü Muamele ve İşkence İddiaları

İsrail'in Gazze'deki Doktorlara Yönelik Hukuksuzlukları

Filistinli doktorlar, İsrail tarafından gözaltında tutuldukları süre boyunca yaşadıkları kötü muamele ve ihlalleri kamuoyuna aktardı. İsrail ordusu tarafından alıkonulan sağlık çalışanları, en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldıklarını, açlık ve tacizle karşılaştıklarını belirtti.

İnsan Hakları Raporu

İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), Gazze'deki sağlık çalışanlarının hukuksuzca alıkonması ve sistematik işkenceye maruz bırakılmaları üzerine kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapor, "Gazze'deki Sağlık Çalışanlarının Durumu: Hukuksuz Gözaltı, İşkence ve Aç Bırakılma" başlığını taşıyor ve 16 ay boyunca süren saldırılar sırasında zorla alıkonulan 24 sağlık çalışanının tanıklıklarına yer veriyor.

Hedef Alınan Sağlık Çalışanları

Rapora göre, 2023 yılının ekim ayından bu yana, İsrail ordusu, Gazze'de 250'den fazla sağlık çalışanını gözaltına aldı. Bugün hala 180'den fazla sağlık çalışanının akıbetine ilişkin belirsizlik sürerken, bu kişilerin hukuksuz gözaltılara maruz kaldığı aktarılıyor.

İşkence ve Kötü Muamele İddiaları

Gazze'deki hastane ve tıbbi merkezlerine baskın düzenleyerek sağlık çalışanlarını alıkoyan İsrail askerleri, çıplak arama yaparak sözlü ve fiziksel tacizlerde bulundu. Doktorlar, bir dizi ağır insanlık dışı muamele ve işkence gördüklerini ifade etti. Nasır Hastanesi'nde görevli cerrah Halid el-Sir, gözaltındayken insanların önünde soyulduklarını ve ardından beş gün boyunca kelepçeli şekilde terk edilmiş evlerde sorgulandıklarını anlattı.

Yetersiz Gıda ve Sağlık Hizmeti

PHRI verilerine göre, alıkonulan sağlık çalışanları gıda ve tıbbi ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı. Doktorlar, günde sadece birkaç dilim ekmekle hayatta kalmaya çalıştıklarını ve bazılarının bu süreçte ağır sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. R.M. adlı bir doktor, alıkonulduğu dönemde yetersiz yiyecek nedeniyle mide fıtığına yakalandığını vurguladı.

Uzun Süreli Gözaltındaki Hak İhlalleri

Raporda, gözaltındaki sağlık çalışanlarının çoğunun haklarında hiçbir suçlama olmaksızın uzun süre tutuldukları belirtiliyor. Halid el-Sir, Ekim ayında serbest bırakılana kadar yedi ay boyunca gözaltında tutulduğunu aktarırken, başka bir doktor, iki duruşmasının olduğunu ancak hakkında bir iddianame bulunmadığını ifade etti.

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