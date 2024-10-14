İsrail'in Gazze'deki Gıda Dağıtım Merkezi Saldırısı: 10 Ölü

İsrail Ordusu Cibaliya'da Gıda Dağıtımını Vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir gıda dağıtım merkezine yönelik bir topçu saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Görgü Tanıkları ve Sağlık Kaynakları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı sırasında un almak için sırada bekleyen, çoğunluğunu kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu birçok kişiye ateş açıldı. Sağlık kaynakları, yaralananların sayısının da oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

Abluka ve İlk Yardım Engelleri

Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki diğer bölgeler, İsrail ordusunun sıkı abluka altında tutması nedeniyle ilk yardım ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellediği belirtildi. Ayrıca, İsrail ordusunun son 10 gün içinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedildi.